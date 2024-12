Analist maakt voor fans pijnlijke vergelijking en wijst naar tactiek David Hubert bij Anderlecht

Anderlecht mikte dit seizoen hoog, maar na de wedstrijd tegen Genk kwamen opnieuw twijfels naar boven. Sporza-analist Bert Sterckx zag gelijkenissen met de periode onder Brian Riemer, vooral in de aanpak van de wedstrijd. "Het ontbrak gisteren aan een duidelijke identiteit", concludeerde hij.

De vergelijking met Slavia Praag werd al snel gemaakt. Toen speelde Anderlecht verdedigend, maar klopte het plan van coach David Hubert. "Ik had op Slavia Praag ook al een beetje het gevoel van "Riemer-ball". Met Dendoncker als meer verdediger dan middenvelder en Verschaeren die vaak naar rechts uitweek, zat het goed in elkaar", merkte Sterckx op. "Vazquez bracht daar meer gewicht in de aanval dan Dolberg gisteren."

In Genk leek Anderlecht echter tussen twee strategieën te hinken. "Op z’n Slavia’s spelen of toch meer uitgaan van de eigen kracht? Het werd mossel noch vis", aldus Sterckx. "De messenslijper was duidelijk niet langs geweest, want zowel de scherpte als de overtuiging ontbraken."

Daarbovenop verloor Anderlecht te veel duels en was het minder sterk aan de bal dan Genk. De afwezigheid van Dolberg in de wedstrijd viel op. "No Dolberg, no party. Hij kwam maar één keer in scoringspositie en was verder onzichtbaar", analyseerde Sterckx.

Toch hoeft paars-wit zich nog geen grote zorgen te maken. Na een sterke reeks kan deze wedstrijd een leermoment zijn. Maar de echte test volgt op 12 januari, wanneer Anderlecht het in eigen huis opneemt tegen Club Brugge.

De vorige toppers tegen Genk en Club Brugge gingen verloren. Sterckx is duidelijk: "Als Anderlecht wil meedoen voor de titel in mei, dan moet het tegen Club Brugge laten zien dat het een stap vooruit heeft gezet. Dat lijkt me een mooi voornemen voor 2025."