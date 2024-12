Vanhaezebrouck vergelijkt Tolu en Dolberg, maar komt tot dezelfde conclusie: "Groot probleem"

Hein Vanhaezebrouck heeft grote lof voor Tolu Arokodare van Genk. Voor hem is hij de beste spits van België. Maar daar komt een keerzijde bij te kijken. Het spel van Genk is zo op hun grote spits afgestemd dat hij onmisbaar is geworden.

Vanhaezebrouck prijst de evolutie van Tolu dit seizoen. "Vorig jaar had iedereen twijfels. 'Stuntelig', noemden ze hem, maar nu is hij constant en gevaarlijk. Hij houdt verdedigers af, legt ballen af, en zijn vertrouwen is enorm gegroeid", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het verschil met vorig seizoen is dag en nacht. Als Tolu uitvalt, vrees ik voor Genk", klinkt het. "Hij is zo sterk en aanspeelbaar, verdedigers krijgen hem nauwelijks onder controle."

Daarnaast is er respect voor Thorsten Fink en zijn visie op Tolu. "Van dag één zei hij dat hij de beste spits in de competitie had. Ik vroeg me af wat hij bedoelde, maar hij had gelijk. Genk gaat veel geld aan Tolu verdienen, al zou het een groot verlies zijn mocht hij in de winter al vertrekken", zegt Vanhaezebrouck.

Aan de andere kant van het spectrum staat Kasper Dolberg bij Anderlecht. Volgens Vanhaezebrouck is de Deense spits technisch superieur. "Dolberg blinkt uit in techniek, vista en inzicht. Zijn balcontacten, deviaties en volleys zijn van een ander niveau. Hij is onmisbaar voor Anderlecht, want er is geen alternatief. Vazquez komt tekort met slechts twee goals en een assist."

Toch is Dolberg afhankelijk van het spelplan. Tegen Genk kreeg hij amper ballen in de zestien. "Dat lag niet aan Dolberg, maar aan het plan van coach David Hubert. Tegen Genk speelde Anderlecht veel te laag en zakte Dendoncker diep in. Dat werkt tegen een ploeg als Slavia Praag, maar niet tegen een team dat door het centrum speelt zoals Genk."