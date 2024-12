Kan hij de nieuwe kampioenenmaker van KRC Genk worden? "We hebben zijn contract verlengd, we zijn niet dom"

KRC Genk had tegen Anderlecht niet alleen een overtuigende 2-0 overwinning geboekt, maar de jonge Kos Karetsas had daar een bijzonder aandeel in. De aanvallende middenvelder scoorde zijn allereerste doelpunt KRC Genk, een moment dat de jonge speler zeker niet snel zal vergeten.

Voor Karetsas was het doelpunt niet alleen een beloning voor zijn harde werk, maar ook een symbolische doorbraak in zijn carrière. De 17-jarige Griekse middenvelder had het vertrouwen van coach Thorsten Fink gekregen en het was duidelijk dat hij dat niet ging wegsmijten.

Na de wedstrijd sprak Fink dan ook met lof over zijn jonge speler. "Kos is een groot talent, we hebben zijn contract verlengd omdat we in hem geloven. Wij zijn niet dom hé. Hij heeft deze kans verdiend en we zijn blij dat hij zich zo goed ontwikkelt."

Hoewel het doelpunt van Karetsas de aandacht trok, waarschuwde Fink zijn jonge speler om bescheiden te blijven. "Kos is nog erg jong, dus het is belangrijk dat hij blijft werken en zich blijft ontwikkelen", vertelde de coach tegenover Het Nieuwsblad.

"We verwachten niet alleen dat hij scoort, maar ook dat hij in alle facetten van het spel een belangrijke rol speelt. Als hij hard blijft werken, heeft hij een mooie toekomst voor zich."

De 17-jarige middenvelder lijkt op het goede pad om een vaste waarde te worden voor de club. Als hij blijft presteren en zich verder ontwikkelt, kan hij een belangrijke rol spelen in de toekomst van KRC Genk. Misschien wordt hij wel de nieuwe jonge kampioenenmaker van KRC Genk.