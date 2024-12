LIVE: Kan Beerschot operatie redding opnieuw leven inblazen tegen Kortrijk?

Bibberende Beren tegen knikkende Kerels vanavond op het Kiel. Beerschot ontvangt namelijk KV Kortrijk voor in een echte degradatietopper.

Laatste kans voor Beerschot?

Wie na 10 speeldagen 5 frank gaf omdat ze ervan overtuigd waren dat Beerschot zich nog zou redden, werd compleet gek verklaard. Met amper twee punten bengelden de troepen van Dirk Kuyt helemaal onderaan het klassement met amper twee punten.

De voorbije weken pakte Beerschot echter regelmatig punten, bijvoorbeeld tegen Anderlecht, Gent, Club Brugge en Cercle Brugge. Buiten het gelijkspel in Westerlo, pakte Beerschot al zijn punten in het eigen Olympisch Stadion.

En dat geeft vertrouwen voor de rode lantaarn die zaterdagavond de voorlaatste ontvangt: KV Kortrijk. De bezoekers zijn alleszins gewaarschuwd. In volle voorbereiding richting het bezoek naar Beerschot, besloot Kortrijk om hun trainer Freyr Alexandersson te ontslaan.

Trainersontslag als schokeffect?

De IJslander kwam vorig seizoen toe in het Guldensporenstadion en redde Kortrijk uit een gelijkaardig penibele situatie als diegene waar Beerschot nu in zit. Omdat Kortrijk opnieuw in de onderste regionen kampeert dit seizoen, werd er echter besloten om Alexandersson te laten gaan.

Een gewaagde en ook wel in het verleden geslaagde formule. In de eerste wedstrijd na een trainerontslag volgt er namelijk regelmatig puntengewin als soort schrikreactie van de spelerskern. Kan Yves Vanderhaeghe zijn spelers inspireren om dit ook te doen?