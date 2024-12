Werd KV Kortrijk bestolen op Het Kiel? Referee Department geeft meer uitleg over discutabele fase

Beerschot VA en KV Kortrijk deelden dit weekend de punten na een spannend 2-2 gelijkspel, een resultaat waar beide ploegen weinig mee opschoten. Beide clubs willen immers onderin weggeraken.

De eerste helft verliep tamelijk rustig, maar na de pauze kwam er veel meer actie. Beide teams kwamen op voorsprong, maar uiteindelijk werd het een gelijke stand, met 2-2 als eindscore.

Na afloop was coach Yves Vanderhaeghe niet tevreden met de scheidsrechterlijke beslissingen, vooral met betrekking tot een cruciale fase in de slotfase van de wedstrijd. Kortrijk-aanvaller Nacho Ferri leek doorgebroken te zijn, maar werd uit evenwicht gebracht door een tegenstander. Desondanks besloot de scheidsrechter, samen met de VAR, niet in te grijpen.

Vanderhaeghe gaf aan dat hij het niet eens was met de beslissing en suggereerde dat er sprake was van een overtreding, waarbij een rode kaart gepast zou zijn geweest. "Onze aanvaller wordt volledig uit evenwicht gebracht. Het is zeker fout", aldus de Kortrijkse coach.

Jonathan Lardot, scheidsrechtersbaas, gaf in zijn wekelijkse terugblik zijn visie op de fase. "Op het algemene camerastandpunt zien we een hand op de schouder. Mijn eerste gevoel zegt: fout, al dan niet penalty, want het is net binnen of buiten de zestien, en een rode kaart", vertelde hij.

Lardot benadrukte echter dat de beelden vanuit de camera achter het doel de situatie in een ander licht toonden. "Het contact was niet zo flagrant, en Ferri bevond zich naar rechts. Of hij contact zocht? Het was een situatie die vanuit één invalshoek duidelijk leek, maar vanuit een andere niet. Daarom steunen we de beslissing op het veld en verwachten we geen VAR-interventie."