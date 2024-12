De tegenstander werkt mee: Antwerp beëindigt slechte reeks en zet Anderlecht onder druk dankzij Janssen en owngoals

Antwerp snakte naar een overwinning, nadat het al vier keer op rij niet gelukt was om die te behalen. De verplaatsing naar Denderleeuw kondigde zich wel aan als verraderlijk. Zeker op een avond die door de weergoden voorzien was van een stevige portie regen en wind.

Met een 2 op 12 uit de jongste vier competitiematchen konden ze bij Antwerp onmogelijk genoegen nemen. Trainer De Roeck was wel behoorlijk tevreden over de prestatie in Mechelen en wijzigde dus op amper één positie. Vincent Janssen keerde terug uit schorsing en verdreef Dennis Praet naar de bank. Bij Dender ook slechts één wijziging en dat dan nog uit noodzaak: Gonçalves stond in de basis, want Pupe was geschorst.

Antwerp was echt wel vastberaden om weer aan te knopen met een zege en startte veel snediger dan de promovendus. Dender hielp ook een handje. Cools kopte - met Janssen in zijn rug - de voorzet van Chery in eigen doel (0-1). Diezelfde Cools deelde met een slordige pass nog een tweede (kerst)geschenk uit. Kerk pakte het cadeautje niet uit en knalde op Verrips.

De aanvankelijk erg slordige thuisploeg knokte zich in de loop van de eerste periode wel meer in de partij. Desondanks was de voorsprong voor Antwerp bij de rust de logica zelve op basis van het overwicht. Euvrard greep in met een dubbele wissel en die had effect. Zijn elftal liet na de koffie een heel ander gelaat zien, een gelaat waar veel meer overtuiging van uitging.

Janssen geeft het antwoord na gelijkmaker

De eerste dreiging was meteen goed voor de gelijkmaker. Gonçalves vond met een heerlijke inswinger Scheidler aan de tweede paal. De Fransman werkte de uitstekende voorzet van dichtbij tegen de touwen (1-1). Die gelijkmaker was blijkbaar exact wat Antwerp nodig had om wakker te schieten. Janssen drukte af van in de zestien. Verrips kon zijn schot wel beroeren, maar zag de 1-2 achter zich in doel caprioleren.

De bezoekers maakten vooral gebruik van fouten bij de tegenstander, wat natuurlijk ook een kwaliteit is. De volgende keer dat dit lukte, prijkte plots een marge van twee doelpunten op het scorebord. Bataille vond nog de energie voor een laatste versnelling. Op zijn voorzet zorgde Gonçalves in een duel met Janssen voor de tweede owngoal van de avond. Verrips hield daarna invaller Praet nog van de 1-4.

Antwerp op twee punten van Anderlecht

De thuisploeg mag dan de nodige medewerking verleend hebben, een driepunter na drie goals op verplaatsing zal voor Antwerp heel erg fijn aanvoelen. Bij elk van de doelpunten was Vincent Janssen ook in de buurt om de foutjes te forceren. De Great Old komt voorlopig op twee punten van Anderlecht, dat zondag dus best niet van zijn pluimen laat in Genk.