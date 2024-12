Ongelukkig moment tegen Antwerp is zwaar balen, Michael Verrips steekt hand in eigen boezem: "Ik was niet goed genoeg"

Michael Verrips moest zich in de thuiswedstrijd tegen Antwerp drie keer omdraaien. Hij is zelf ook de eerste om toe te geven dat hij bij de 1-2 niet vrijuit ging.

De doelman van Dender zag dat zijn ploeg na een 6 op 6 door Antwerp toch voor enkele problemen werd gesteld. "Zij speelden iets anders dan we hadden verwacht. Ze speelden meer om ons heen dan door het midden. Daar hadden we wat problemen mee. In de tweede helft startten we wel beter en kregen we door onze goal meer grip op de wedstrijd. Dan is het heel zuur dat dan de 1-2 valt."

Dat vindt ook Aurélien Scheidler, de ploegmaat van Verrips die de gelijkmaker op het bord had gebracht. "Ja, vooral die tweede tegentreffer doet pijn. We maakten gelijk en kwamen goed in de match. Als we dan niet zo snel het volgende doelpunt incasseren, hadden we kunnen winnen", denkt de Fransman. "We waren net druk aan het zetten."

Verrips slaat mea culpa voor de 1-2

Verrips werd twee keer gevloerd door een owngoal. Janssen was de enige Antwerp-speler die zelf scoorde en dat had Verrips misschien wel moeten kunnen vermijden. Het schot van zijn landgenoot was toch niet onhoudbaar. "Ik was zelf niet goed genoeg. Dat tweede tegendoelpunt reken ik mezelf aan. Ik moet die bal gewoon beter verwerken. Dat is een sleutelmoment in zo'n wedstrijd", beseft de Dender-doelman.

Ook op aanvallend gebied was er ruimte voor verbetering. "We zijn wel in bepaalde zones van het veld gekomen van waaruit je tot concrete kansen kunt komen. We halen dan de trekker niet over. Soms moet je ook je geluk zoeken en naar doel schieten, in plaats van op het laatste moment nog een vrije man te zoeken. Het hele team was net niet goed genoeg om een resultaat te halen tegen Antwerp."

Dender wordt zelden weggespeeld

Desondanks is Verrips niet van mening dat zijn ploeg overklast is. "Het verschil tussen de top 8 en de rest is niet dermate groot. Enkel uit bij Genk hebben we kansloos verloren. Verliezen door onnodige situaties zit er in een seizoen ook bij. Ja, ik zal toch wel met een wrang gevoel naast de kerstboom zitten."