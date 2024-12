Nicky Hayen gokt en... 'wint': Club Brugge trekt scheve situatie op Union recht met vijf aanvallers op het veld

2-0 achter tegen Union, dat trekken niet veel ploegen recht, maar Club Brugge slaagde er wel in. Dankzij Nicky Hayen, die in de tweede helft met maar liefst vijf aanvallers ging spelen en zo toch nog met een punt kon vertrekken. De morele winnaar? Dat hoeven we u niet te vertellen zeker?

Gehoord van een Brugs bestuurslid toen we hem kruisten op straat: "We mogen ook niet te rap op kop komen, want da's ook maar miserie." Ja, zeg dat maar eens tegen een spelersgroep die in de winning mood zit en alle tegenstand oprolt. Maar Union is iets speciaals.

Mechele als Beckenbauer

Na Sporting en Genk moesten nu ook de Brusselaars voor de bijl. Het eerste kwartier was vooral aftasten en lieten ze Union aan de bal, maar daarna? Ze voetbalden toch weer aardig wat kansen bij elkaar via Nielsen en Vanaken, maar Moris stond pal. De redding op de doorgebroken Nielsen was zelfs meer dan nodig.

Maar een weekje trainen bracht blijkbaar ook nieuwe ideeën. Om de hoge pressing van Union te omzeilen, ging Brandon Mechele bij momenten doorschuiven naar het middenveld. Aangezien hij vrij werd gelaten, had Mignolet zo altijd een aanspeelpunt. Wel goed gezien natuurlijk van Nicky Hayen.

Ivanovic met enorme ren en afwerking

Ook Union had kort voor de rust een dot van een kans met Ivanovic, maar Mignolet pakte uit met een wonderbaarlijke wanhoopspoging en duwde het leer tegen de paal. 0-0 bij de rust? Dat was buiten diezelfde Ivanovic gerekend. Na een slechte vrije trap van Seys - die tijdens de rust geblesseerd gewisseld moest worden - spurtte Ivanovic het hele veld over en gaf Mignolet het nakijken met een gekruist schot.

De Kroaat is wat we er begin dit seizoen al over schreven: een topper in wording. 21, pijlsnel en doelgericht. De tweede helft was een andere zaak. Blauw-zwart ging drukken en voetbalde al snel twee kansen bij elkaar via Nilsson en Skov Olsen, maar hun richtingsgevoel was duidelijk beïnvloed door de kou.

Hayen wisselt en meteen prijs

Aan de overkant was het wel prijs nadat David eerst Mignolet weer tot een topredding dwong, maar de rebound via Nielsen in eigen doel rolde. Hayen greep meteen in en stuurde met Talbi en Jutgla twee extra aanvallers het veld op in plaats van Sabbe en Nielsen. En dat rendeerde meteen, want Talbi scoorde de 2-1 nog geen minuut na zijn invalbeurt.

En het werd ook nog 2-2, want na een vrije schop aan de rand van de zestien frommelde Nilsson de bal binnen. Met Skov, Talbi, Jutgla, Nilsson en Tzolis stonden er vijf puur aanvallend denkende spelers op het veld. Zo kan het dus ook. Club zal gezien het wedstrijdverloop zeker niet ontevreden zijn met de puntendeling, want Mignolet moest in de slotfase de meubelen nog redden. Union zal iets harder vloeken.