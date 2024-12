Moest de gelijkmaker van Club Brugge bij Union afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met het antwoord

Club Brugge pakte zondag een punt op het veld van Union SG. De gelijkmaker van Gustaf Nilsson is echter voer voor discussie. Moest het doelpunt afgekeurd worden?

Club Brugge keek tegen een 2-0-achterstand aan, maar blauw-zwart sleepte uiteindelijk een punt uit de brand. Al moest de VAR de gelijkmaker van Gustaf Nilsson bekijken.

Bij de vrije trap schoof Christos Tzolis uit. Raakte hij de bal wel of niet dubbel? Volgens Noah Sadiki gaf de Griek van Club Brugge achteraf toe van wel.

Jonathan Lardot gives his verdict on the freekick by Christos Tzolis. pic.twitter.com/hbesrhthAq — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 23, 2024

"Er werd inderdaad gekeken of Tzolis de bal twee keer raakt", legt Jonathan Lardot uit bij Under Review. "Als dat zo is zou er een indirecte vrije trap moeten volgen."

Ook de scheidsrechtersbaas erkent dat het niet duidelijk is of er een fout is gebeurd of niet. "Na het analyseren van de beelden kunnen we simpelweg niets bevestigen."

Werd de juiste beslissing genomen?

"In dit geval moet het doelpunt dus toegekend worden", besluit Lardot. "Of de VAR Lawrence Visser naar het scherm had moeten roepen? Nee, de fase is niet interpreteerbaar."