Union blijft gefrustreerd achter na gelijkmaker van Club Brugge: "Tzolis heeft dat zelf toegegeven!"

Union SG gaf een 2-0-voorsprong uit handen tegen Club Brugge. De Brusselaars hadden op voorhand misschien getekend voor een punt, maar Noah Sadiki blijft met frustraties achter.

Club Brugge te verslaan, dat de afgelopen seizoenen een grote rivaal was geworden. Maar de Brusselaars, die de score aanvoerden, zagen hun voormalige spits Gustaf Nilsson in de 78e speelminuut de gelijkmaker scoren (2-2). "Zijn we tevreden met dit punt? Ja en nee. We pakken een punt, we hadden er drie kunnen hebben of... geen", zei Noah Sadiki na de wedstrijd tegen Sudinfo. Union SG leek op weg naar de zege, maar in het laatste halfuur van de wedstrijd slaagde Club Brugge er alsnog in om uit het Dudenpark te vertrekken met een punt. Het was uitgerekend Gustaf Nilsson - vorig seizoen nog de aanvalsleider van Les Unionistes - die voor de gelijkmaker zorgde.

"Ik ben alleszins niet tevreden met de puntendeling", is Noah Sadiki héél duidelijk. "We pakken een punt, maar het hadden er drie moeten zijn. Al besef ik wel dat we evengoed puntenloos hadden kunnen achterblijven. Dus in dat opzicht is een puntje natuurlijk beter dan niets."





Sadiki beseft dat de tweede helft van Union niet goed genoeg was. "We hebben het laten schieten, hé. Al wil ik ook benadrukken dat we bleven pushen na de 2-0. Dat vind ik héél positief. Club Brugge is een ploeg met heel veel kwaliteiten. Dat mogen we natuurlijk ook niet vergeten."

De gelijkmaker van blauw-zwart zorgt voor discussie. "Christos Tzolis heeft de bal twee keer aangeraakt bij die vrije trap", besluit Sadiki. "De scheidsrechter liet weten dat de VAR heeft gecontroleerd, maar dat de camera's niet goed geplaatst waren en er dus geen éénduidigheid was."

Moest de gelijkmaker van Club Brugge afgekeurd worden?

"Tzolis heeft achteraf zelf toegegeven dat hij de bal twee keer heeft aangeraakt", besluit de middenvelder van Union. "Dat zorgt voor een wrang gevoel. Maar nogmaals: we hebben een punt gepakt tegen een héél goede ploeg. Dat wil ik vooral onthouden."