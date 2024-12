Had de gelijkmaker van Club Brugge wel mogen tellen? Hoe een discutabele vrije trap voor veel verdeeldheid zorgde

In de topper tussen Union en Club Brugge zondagavond leek een vrije trap een cruciale rol te spelen in de eindafrekening. Het tweede doelpunt van Club, dat de 2-2 betekende, werd omstreden nadat Christos Tzolis de vrije trap uitvoerde. De Griek leek de bal twee keer geraakt te hebben.

De fase in kwestie vond plaats kort na de 2-1, toen Club Brugge in de aanval kwam en een vrije trap kreeg op zo’n 20 meter van het doel. Tzolis plaatste zich achter de bal en nam de trap, maar leek daarbij zijn evenwicht te verliezen en gleed weg. Het was moeilijk te zien, maar de bal maakte een vreemde curve en leek twee keer geraakt te worden door de Griekse aanvaller, wat in strijd is met de regels.

De scheidsrechter liet de actie doorgaan, en na wat geharrewar in het strafschopgebied van Union kon Gustaf Nilsson uiteindelijk de bal in het doel werken. De ontlading bij Club Brugge was groot, maar de VAR besloot de situatie toch nog te bekijken. Uiteindelijk werd de goal goedgekeurd, omdat er geen sluitend bewijs was dat Tzolis de bal daadwerkelijk twee keer had geraakt.

“Of ik kan leven met een gelijkspel? Goh, niet echt", zei een teleurgestelde Noah Sadiki in Het Nieuwsblad. “We pakken een punt, maar dat hadden er zeker ook drie kunnen zijn. Langs de andere we winnen er ook eentje.”

Maar het leek vooral de situatie rond het tweede Brugse doelpunt die de gemoederen bezighield bij Union. Sadiki was er zeker van dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden.

“Ik zie dat Tzolis de bal twee keer raakt bij zijn vrije trap, dat zei hij ons zelf ook op het einde van de wedstrijd. Het doelpunt had dus niet mogen tellen, maar de scheidsrechter zei dat de camera’s geen sluitend beeld konden geven. Dat is jammer, maar het is nu zo", aldus de Union-speler.