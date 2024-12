Nicky Hayen overklast tactisch de rest: hoe de trainer van Club Brugge enorm gegroeid is

Er zit nogal wat jong trainersgeweld in de Jupiler Pro League dit seizoen. Maar het is opvallend hoe vooral Nicky Hayen de ploeg helemaal naar zijn hand heeft gezet. Twijfels? Daar praat niemand in Brugge meer over.

Toen Hayen vorig seizoen definitief werd aangesteld als T1 na de goeie prestaties die hij neerzette in de play-offs waren er nogal wat collega's die twijfels hadden. Velen dachten dat hij dit seizoen december niet zou halen als de resultaten minder zouden zijn. Maar de resultaten zijn niet minder, uitgezonderd begin dit seizoen een beetje. Intussen heeft Hayen de kern laten voetballen zoals hij dat wil. En hij maakt tactisch het verschil. Toen hij gisteren met vijf aanvallers ging spelen onmiddellijk na de 2-0 merkte iemand in de perstribune op: 'als dat maar goed komt'. Wel, het kwam goed. Hayen lijkt op elke situatie een antwoord te hebben. Dat slimmigheidje met Brandon Mechele naar het middenveld te laten doorschuiven om de pressing van Union te omzeilen, was trouwens ook goed gezien hoor. Club puurde er in de eerste helft zijn beste kansen uit. Hayen heeft enorme progressie gemaakt als trainer en laat dat ook zien in de Champions League, waar hij zijn ploeg telkens van minuut scherp aan de aftrap krijgt. Er klinken geen valse noten uit de kleedkamer en de groep staat achter hem. Hij benadrukte na de match ook meerdere malen: "Ik heb een groep die de taken die ze krijgen altijd correct uitvoeren. En als er iets verandert dient te worden tijdens de match gaan ze daar telkens perfect mee om." Dat is omdat Hayen en zijn staf ze op de juiste manier hebben voorbereid. Chapeau!