Had Club Brugge een penalty moeten krijgen tegen Union? Hans Vanaken geeft er zijn visie op

Op sociale media klaagden de supporters van Club Brugge steen en been. Zij vonden dat ze zeker een penalty hadden verdiend voor een paar discutabele fouten in de zestien, maar ref Lawrence Visser consulteerde telkens de VAR en die zag er geen graten in.

Er was een fase met Burgess en Nilsson waarbij de hand van de Union-verdediger tegen de bal ging en Khalaili had ook eens Tzolis onderuit gehaald, maar telkens vond de VAR dat er niets aan de hand was.

De vraag werd achteraf ook gesteld aan Hans Vanaken en die twijfelde duidelijk. "Misschien wel ja, maar als Club Brugge-speler vind ik natuurlijk van wel", lachte hij. "Maar de VAR zal het wel gecheckt hebben."

Vanaken was trouwens correct in zijn analyse. "We hebben ons sterk teruggeknokt na een dubbele achterstand, en dat is zeker een positief punt om mee te nemen uit deze wedstrijd. Het belangrijkste is dat we in onszelf zijn blijven geloven, ook na die owngoal."

"Dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Union heeft niet heel veel kansen gecreëerd, al moeten we toegeven dat Mignolet voor de rust een geweldige redding maakte. Hun voorsprong kwam voort uit een counter."

"Maar na de pauze hebben we tactisch bijgestuurd. Met Jutgla erbij hebben we met twee spitsen gespeeld, en dat heeft ons geholpen om het tij te keren."

Trainer Nicky Hayen wou dat zelfs al voor de 2-0 doen. "Ik twijfelde er al aan, maar de dubbele voorsprong van Union maakte de beslissing makkelijk. Of ik niet vroeger met twee spitsen had moeten spelen? Achteraf is dat makkelijk te zeggen, het kan evengoed fout uitdraaien."

Vanaken was ook nog betrokken bij de redding van de 3-2. Hij haalde de bal van de lijn na de heerlijke redding van Mignolet. “Het was ook de verdienste van Mignolet, want de redding was van hem”, zei Vanaken. “Gelukkig is die bal uiteindelijk niet binnengegaan.”