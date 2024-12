Toch ook zorgen bij Club Brugge rond sterkhouder: "Waarschijnlijk haalt hij donderdag ook niet"

Club Brugge heeft in de wedstrijd tegen Union moeten aantreden zonder Maxim De Cuyper en Raphael Onyedika. Beide spelers zijn geblesseerd en het is onzeker of ze de laatste wedstrijd van het jaar, aanstaande donderdag tegen Westerlo, zullen halen.

De Cuyper kampt al enkele weken met pijn aan een van zijn achillespezen. Tot overmaat van ramp heeft hij sinds kort ook last aan zijn andere achillespees. “Ze zijn wat ontstoken. We hebben hem preventief uit de wedstrijdselectie gehouden, maar de kans is klein dat hij de match tegen Westerlo donderdag haalt", verklaarde trainer Nicky Hayen. De medische staf heeft besloten geen risico’s te nemen met de jonge vleugelverdediger. Ook Raphael Onyedika moest afhaken vanwege een blessure. “Hij voelde zaterdag tijdens de laatste vijf minuten van de training iets aan de adductoren", legde Hayen uit. Hoewel de medische staf de middenvelder zondag nog heeft getest, bleek al snel dat een optreden tegen Union niet haalbaar was. Beide spelers zullen hoogstwaarschijnlijk ook tegen Westerlo ontbreken, maar zoals is gebleken op Union heeft Club een voldoende ruime kern om dat allemaal op te vangen.