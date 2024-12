Is dit de definitieve doodsteek voor Loïc Lapoussin bij Union? "We verwachten dat onze spelers zich aan de clubregels houden, ik ben zwaar ontgoocheld"

Loïc Lapoussin was zondagavond de opvallend afwezige in de basiself van Union voor de topwedstrijd tegen Club Brugge. Wat nog verrassender was, was dat Lapoussin zelfs niet op de bank zat, ondanks dat hij niet geblesseerd was.

Lapoussin leek eindelijk zijn weg terug te hebben gevonden naar het eerste elftal van Union. Na zijn herintegratie in het begin van november was de flankspeler een belangrijke factor in het succes van de club.

De situatie doet denken aan het begin van het seizoen, toen Lapoussin lange tijd buiten de A-kern van Union werd gehouden. In de eerste maanden van het seizoen speelde hij alleen wedstrijden met het U23 mee, nadat hij problemen had met zijn gedrag en de discipline. Dit keer is het opnieuw zijn houding die de coach, en de club, heeft doen besluiten om hem uit de selectie te houden.

Na de wedstrijd tegen Club Brugge legde Union-coach Anthony Pocognoli uit waarom Lapoussin niet bij de wedstrijdselectie zat. De flamboyante linkerflankspeler zou opnieuw in oude gewoontes zijn hervallen en zich niet hebben gedragen volgens de gedragsregels van de club.

"We verwachten dat onze spelers zich aan een gedragscode houden", zei Pocognoli in Het Nieuwsblad. "De houding van een speler mag de voorbereiding van de wedstrijd voor de rest van de groep niet verstoren. Dat heeft Loïc wel gedaan. Daarom hebben we hem uit de selectie gelaten. Ik ben ontgoocheld."

Het is nog onduidelijk wat dit voor Lapoussin betekent in de toekomst bij Union. "We gaan bekijken of hij nog een toekomst heeft bij ons. Dat is iets dat we intern bespreken", aldus Pocognoli.