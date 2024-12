Niet de échte reactie die gevraagd werd, maar KAA Gent pakt wel belangrijke driepunter

KAA Gent heeft enigszins op een diefje een heel belangrijke driepunter gepakt. Net toen Standard de betere ploeg werd in een matig duel op Sclessin kon Surdez het enige doelpunt van de wedstrijd maken. En zo doen de Buffalo's ook een goede zaak in het klassement.

Na de blamage bij het Noord-Ierse Larne was het alle hens aan dek voor de Buffalo's. Tegen Standard wilde iedereen een reactie zien. Er was een groepsgesprek en alles en iedereen werd op scherp gezet. Ook Sam Baro maakte zich boos.

Wouter Vrancken koos voor zes nieuwe pionnen in de basis op Sclessin. Delorge was ziek, ook onder meer Gudjohnsen verdween uit de ploeg voor Dean. Doumbia en Bulat waren de twee nieuwe namen in de basiself van Ivan Leko.

Gent dominant na rust

In de eerste helft toonde KAA Gent zich voorzichtig de betere ploeg. Het roerde zich iets meer en kwam ook op voorsprong, maar het doelpunt van Gandelman werd afgefloten vanwege buitenspel. En zo gingen we vrij logisch rusten met een brilscore.

Na de pauze nam Standard gaandeweg de match in handen. De ingevallen Camara roerde zich meermaals en toonde zo dat de Rouches ook een doelpunt wilden maken. Bijna was het ook raak, maar ook het doelpunt van Price werd afgekeurd.

Twee afgekeurde goals, Surdez doet het

En zo gingen we naar een spannend slot van de wedstrijd. Daarin was het uiteindelijk Franck Surdez die voor het verschil zorgde. Na een rommelfase met een schot van Ito kon hij de bal tegen de touwen koppen.

Standard probeerde de bakens daarna nog te verzetten, maar Davy Roef stond pal wanneer het nodig was. KAA Gent springt zo wat steviger in de top-6, Standard bleef verweesd achter.