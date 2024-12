Reactie was nodig na zeperd in Noord-Ierland: Wouter Vrancken komt met stevige woorden na winst in Luik

KAA Gent ging met de billen bloot op bezoek bij het Noord-Ierse Larne. Niemand was te spreken over de ontluisterend prestatie van de Buffalo's. Ook de nieuwe sterke man Sam Baro niet. Een reactie tegen Standard was nodig.

Coach Wouter Vrancken zat in zak en as na de nederlaag bij Larne en noemde het not done wat zijn spelers lieten zien. En ook sterke man Sam Baro was bijzonder furieus over wat hij zag in het Noord-Ierse Belfast.

Reactie na beschamende prestatie

“Dit was beschamend. Ik verwacht meer grinta, inzet en kwaliteit van deze ploeg. We mogen dan wel in een transitieperiode zitten, maar dit was ondermaats en AA Gent onwaardig", klonk het vrijdag nog.

En dus wisten staf en spelers wat er zondag op Sclessin moest gebeuren. Echt fantastisch was het voetbal niet, maar er werd wel voor elke meter gelopen om het resultaat binnen te rijven. De 0-1 deed dan ook zichtbaar deugd.

Spelers zijn opgestaan

Sam Baro kwam de spelers op het veld feliciteren, achteraf had ook coach Wouter Vrancken woorden van lof over: "We hebben laten zien dat Larne een ‘accident de parcours’ was. Althans, dat moet het toch zijn. Het besef was groot dat het beter moest en we zijn als team niet uit elkaar gevallen."

"Als je zoals tegen Larne met een slechte mentaliteit start, krijg je dat moeilijk gekeerd tijdens een match. Vandaag zie je dat je kan domineren als je met de juiste ingesteldheid begint. Dan creëer je kansen en tank je vertrouwen. Dit was een goede prestatie in een moeilijke uitmatch. De jongens zijn opgestaan", klonk het in Het Laatste Nieuws.