Ivan Leko geeft het toe na de nederlaag van Standard tegen Gent: "Dat is mijn fout, ik heb de verkeerde keuze gemaakt"

Ivan Leko erkende zijn verkeerde tactische keuzes tijdens Standard - Gent op zijn persconferentie. De coach van Standard gaf toe dat de Luikse ploeg een slechte eerste helft speelde, waarop hij wel de strijdlust van zijn spelers opnieuw benadrukte.

Standard heeft zijn supporters geen kerstcadeau gegeven. Ze werden verslagen met 0-1 door KAA Gent. De Rouches waren heel erg zwak in de eerste helft en dat werd erkend door Ivan Leko tijdens de persconferentie.

"Ik neem onze slechte eerste helft op mij, mijn keuze was niet de beste"

"Het is heel duidelijk, we zaten niet in de wedstrijd in de eerste helft, het had 0-1 of 0-2 kunnen zijn bij de rust. Ik neem de schuld op me, ik heb iets geprobeerd dat niet werkte. Het is niet altijd gemakkelijk om het team samen te stellen met zoveel afwezigen, ik had verschillende ideeën en besloot om Aiden centraal achterin te laten spelen."

"Het was niet de beste keuze. We weten dat Aiden een sleutelspeler is en stabiliteit brengt op het middenveld, net als Kuavita en Price. Ik ben tien jaar coach, en na tien minuten bad ik dat de score nog 0-0 zou zijn bij rust."

Invaller zorgt voor betere tweede helft

In de tweede helft, met invaller Ilay Camara en de terugkeer van Aiden O'Neill op het middenveld, veranderde het spelbeeld. Standard speelde veel beter, met veel minder slordigheden, en had zelfs gescoord via Isaac Price, voordat het doelpunt werd afgekeurd wegens een nipte buitenspelpositie.

"Als je de tweede helft ziet, met de afwezigen die we hebben, kan ik alleen maar trots zijn op mijn spelers. Er was stabiliteit in de verdediging, verticaliteit en goede transities. Het afgekeurde doelpunt? Ik weet dat het millimeterswerk is, het is moeilijk te zeggen met de lijnen die we hebben. De Pro League is een competitieve, zich ontwikkelende competitie die 3D-lijnen verdient om alles duidelijk te maken."