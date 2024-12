Anderlecht-speler krijgt er zwaar van langs van Silvio Proto: "Hubert moet er een jonge gast zetten"

KRC Genk boekte een overtuigende 2-0 overwinning tegen Anderlecht. Voor de Limburgers was het een belangrijke zege, maar de nederlaag voor Anderlecht legde opnieuw de kwetsbaarheid van hun verdediging bloot.

Het leek alsof het team van coach David Hubert nooit echt in staat was om het niveau van Genk te halen. Eén speler die hevige kritiek kreeg na de wedstrijd was Zanka, die centraal in de verdediging stond, maar een moeilijke match beleefde.

Silvio Proto, de voormalige doelman van Anderlecht, was bijzonder fel in zijn commentaar op Zanka’s prestaties. "Als keeper denk ik bij mezelf, dit kan niet lang meer duren", zei Proto bij de RTBF.

Hij gaf duidelijk aan dat Zanka, ondanks zijn ervaring, zijn taak niet naar behoren vervulde en zelfs een belemmering leek voor zijn team. "Wat wil je zeggen? Ik herhaal het, één dezer dagen zal hij gedwongen worden om hem te vervangen. Hij maakt zoveel fouten dat hij de jeugdspelers moet inzetten, want hij kan niet anders. En we hebben maanden verloren", aldus Proto.

Een duidelijke wenk voor Hubert om Amando Lapage eens te zetten. Proto was duidelijk geïrriteerd over Zanka’s bijdrage aan de wedstrijd en betwijfelde of hij nog een lange toekomst had bij Anderlecht. "Hij maakt zoveel blunders, dat ze uiteindelijk geen andere keuze hebben dan de jonge spelers kansen te geven", zei de voormalige doelman.

Zijn frustratie was niet enkel gericht op de speler zelf, maar ook op de gevolgen voor het team. "Het lijkt wel alsof ze elke week tijd verliezen door dezelfde fouten te maken", voegde Proto er aan toe.