Ook spelers Anderlecht weten waar het schoentje wrong tegen Genk: "Het doet pijn"

Anderlecht heeft zijn indrukwekkende reeks van 12 ongeslagen wedstrijden beëindigd met een teleurstellende nederlaag tegen Genk. Paars-wit speelde een bleke wedstrijd en moest terecht zijn meerdere erkennen in de Limburgers.

Doelman Colin Coosemans reageerde teleurgesteld: "We hadden de kans om hen pijn te doen, maar die hebben we niet benut", zuchtte hij. Coosemans gaf toe dat een verliespartij onvermijdelijk was. "We wisten wel dat die nederlaag er ooit zou aankomen", verklaarde hij.

Toch had hij niet verwacht dat Anderlecht zo matig zou presteren: "Het doet pijn, vooral de manier waarop we het zelf hebben weggegeven. We hadden meer lef kunnen tonen."

Volgens Coosemans lag de sleutel in de tweede helft, waarin Anderlecht beter standhield tegen de rotaties van Genk. Toch besliste een ongelukkig moment de wedstrijd: "De 2-0 viel op een slecht moment. Daarna waren we zelf ook iets te laks. Zonder die goal had het er anders kunnen uitzien."

Hoewel Coosemans enkele belangrijke reddingen maakte, benadrukte hij dat Anderlecht zijn eigen kansen had moeten benutten: "We wisten dat we kansen zouden tegenkrijgen, maar we hebben onze eigen mogelijkheden te weinig gebruikt. Dat we de kloof van acht punten met Genk niet hebben gedicht, is een gemiste kans."

Coosemans ziet het verlies als een tijdelijke tegenslag: "Ons eerste doel blijft de play-offs. Vanaf daar kan alles weer. Maar vandaag was een unieke opportuniteit om dichterbij te komen, en dat hebben we nagelaten."