Karetsas heeft speciale reden waarom het nu wel lukt: "Neem nu die bekermatch tegen Standard..."

KRC Genk heeft zich herpakt na de nederlaag tegen Club Brugge met een knappe overwinning tegen Anderlecht. Tolu was een uitblinker, maar het was Kos Karetsas die de show stal met zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League.

Karetsas zocht al een tijdje naar die eerste goal, maar kan nu ontspannen voetballen. "Zo is de kop eraf', reageerde Karetsas tevreden na de match. "Nu kan het echt beginnen."

Voor de jonge middenvelder was het een speciale avond, want hij kreeg zijn eerste basisplaats in een maand tijd. Karetsas voelde zich duidelijk bevrijd. "Mijn eerste doelpunt geeft me een ontspannen gevoel voor doel. Bij de eerste heb je toch altijd wat stress, dat zag je ook aan mijn aanname."

De ontspannenheid van Karetsas op het veld heeft nog een andere oorzaak: zijn examens op de middelbare school zijn afgerond. "Dat is een hele druk die wegvalt", gaf hij toe. "Ik was veel meer ontspannen dan tijdens de examenperiode. Dat doet echt deugd."

Een eerdere uitdaging voor de jonge speler was het combineren van voetbal en school. "Neem nu de bekerwedstrijd tegen Standard", vertelde hij. "Die avond moest ik spelen, en de volgende ochtend had ik een examen van een hoofdvak. Dat was zwaar, maar het is gelukt."

Met deze sterke prestatie laat Karetsas zien klaar te zijn voor meer. "De examens zijn goed gegaan, ik ben geslaagd", besloot hij met een glimlach.