KV Mechelen kan voor de vijfde keer op rij niet winnen, coach Besnik Hasi niet tevreden: "Normaal gezien mist hij zoiets niet"

KV Mechelen heeft nood aan een overwinning, dat is duidelijk. De Kakkers speelden vrijdagavond gelijk op het veld van KVC Westerlo.

"Ik denk dat 1-1 een terecht resultaat is, maar ik denk dat geen van beide coaches er echt tevreden mee is", opende KV Mechelen-coach Besnik Hasi zijn persconferentie na de wedstrijd. En hij zal gelijk hebben, want Malinwa kon nu al vijf keer op rij niet meer winnen, net zoals Westerlo.

"We kregen in de eerste helft meteen de twee beste kansen. We vonden goed de vrije man, maar Westerlo was stevig in de duels. Daar moeten we beter in doen", analyseerde de coach eerlijk.

Maar niet alleen in de duels moet het beter, er mag zeker ook aan de efficiëntie gewerkt worden. KV Mechelen had zeker grote kansen genoeg om met een overwinning de bus op te stappen.

"We kregen in de tweede helft twee grote kansen om er 0-2 van te maken. Eerst met Nosa Dahl en nadien Benito Raman. Normaal gezien mist hij zoiets niet."

"Westerlo moest meer risico's nemen en de kansen kwamen ook. Ze scoren op dezelfde manier als we er een tegen Club Brugge tegen kregen", besluit hij. Volgend weekend komt Standard over de vloer, na vijf wedstrijden zonder overwinning zullen de fans nu wel iets verwachten in eigen huis.