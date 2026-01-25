Volg Antwerp - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 25/01/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?
Foto: © photonews

De strijd voor plaats 6 ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Antwerp en Charleroi willen de beste zaak doen en zo dicht mogelijk bij KV Mechelen kruipen.

Zwarte beest Dender

Even schrikken vorige week bij de Antwerp-fans. Na een zéér matige seizoensstart en het ontslag van Stef Wils kende de Great Old namelijk een fantastische winter. Van de voorlaatste plaats klommen ze richting kandidaat voor top 6. Het tij keerde helemaal na de thuisnederlaag tegen hekkensluiter Dender. En tegen wie verloor Antwerp vorige week voor de eerste keer na 7 wedstrijden? Juist ja, Dender.

De eerste nederlaag dus voor Joseph Oosting als T1 van Antwerp en eentje die kon tellen want als Antwerp had gewonnen van Dender, kwamen ze tot op 1 punt van de zesde plaats van KV Mechelen. Nu zijn de drie punten nodig om een kloofje te dichten én moet er gerekend worden op puntenverlies van KV Mechelen.

Charleroi in vorm

Al wordt het niet makkelijk om de drie punten zomaar eventjes thuis te houden want de bezoekers uit Charleroi zijn aan een goede reeks bezig. Net zoals Antwerp hebben ze zich geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup, maar deden zij dat thuis tegen bekerhouder Club Brugge.

Ook in de competitie doet Charleroi het onder Hans Cornelis zeer goed, mogelijk nog beter dan onder Rik De Mil met opeenvolgend gelijke spelen tegen Union en Genk maar ook overwinningen tegen Anderlecht en Standard. Charleroi is weer helemaal Hot over de taalgrens.

De heenwedstrijd op Mambourg eindigde midden augustus op 1-1 na doelpunten van Adekami en Guiagon. Krijgen we om 13u30 wel een winnaar op de Bosuil? Volg het straks LIVE via Voetbalkrant!

Prono Antwerp - Charleroi

Antwerp wint
Gelijk
Charleroi wint
Antwerp Antwerp wint Gelijk Charleroi Charleroi wint
45.58% 35.69% 18.73%
Populairste
2-1
(79x)		 1-1
(69x)		 1-2
(37x)

Vergelijking Antwerp - Charleroi

Positie

7
8

Punten

27
27

Gewonnen

7
7

Verloren

8
8

Gescoorde doelpunten

24
25

Doelpunten tegen

22
26

Gele kaarten

43
43

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

12
5
9
17/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
29/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-2 Charleroi Charleroi
08/12 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Charleroi Charleroi
28/07 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
21/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:30 Antwerp Antwerp 5-2 Charleroi Charleroi
21/10 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 Antwerp Antwerp
19/03 13:30 Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
30/10 21:00 Charleroi Charleroi 1-0 Antwerp Antwerp
16/01 13:30 Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
13/08 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
27/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Charleroi Charleroi
30/08 18:15 Charleroi Charleroi 2-0 Antwerp Antwerp
16/02 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Charleroi Charleroi
11/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
26/05 14:30 Antwerp Antwerp 3-2 Charleroi Charleroi
10/03 18:00 Antwerp Antwerp 1-2 Charleroi Charleroi
29/07 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
27/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
05/11 14:30 Antwerp Antwerp 1-3 Charleroi Charleroi
16/04 20:30 Charleroi Charleroi 0-3 Antwerp Antwerp
27/11 15:00 Antwerp Antwerp 1-0 Charleroi Charleroi
14/02 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Charleroi Charleroi
13/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Antwerp Antwerp
08/02 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

24/01 4

Royal Antwerp FC ontvangt zondag Charleroi. Joseph Oosting gaf vooraf een duidelijke toelichting bij de voorbereiding op dat duel.

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

11:15

De strijd voor plaats 6 ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Antwerp en Charleroi willen de beste zaak doen en zo dicht mogelijk bij KV Mechelen kruipen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved