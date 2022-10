Charleroi pakt drie broodnodige punten, Antwerp pakt nul op zes

Charleroi heeft een broodnodige zege behaald tegen de tweede in de stand Antwerp, het werd 1-0 op het veld van de Carolo's.

Stade Du Pays was goed volgelopen voor de topwedstrijd tegen Royal Anterp FC. Het was al van 2018 geleden dat 'The Great Old' nog eens de drie punten kon pakken op Charleroi, de tweede in de stand had dus iets te bewijzen.

Weinig kansen in het eerste openingskwartier maar we zagen toch een stevige eerste helft. Een moeilijk begin van de wedstrijd werd na 35 minuten dan toch beloond voor de thuisploeg. Benbouali stond na een schitterende aanval van de thuisploeg moederziel alleen in de kleine baklijn en kon de 1-0 zomaar binnentikken op aangeven van Zorgane. Stengs en Yusuf hadden de kans om vlak voor rust de gelijkmaker binnen te prikken maar vonden een sterke Koffi op hun weg.

In het openingsbegin van de tweede helft was het vooral Charleroi dat op zoek ging naar de verdubbeling van de voorsprong. Benbouali kon zijn schot niet kadreren en zag zo zijn tweede doelpunt van de avond voorbij gaan. Aan de overkant verspeelde Janssen de kans op de gelijkmaker.

Antwerp werd in de laatste minuten door zijn aanhang naar een doelpunt geroepen maar scoren zat er niet in, hoewel Van Bommel Frey en Muja inbracht. Janssen' kopbal strandt in de slotminuten nog op de lat. Charleroi houdt de drie punten thuis.