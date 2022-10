Anderlecht neemt Halloween iets te letterlijk: de ploeg die 25 minuten totaal domineert en dan schrik begint aan te jagen

Anderlecht voetbalde tegen Eupen 25 minuten lang alsof het zijn oude glorie had weergevonden. Daarin scoorden ze twee keer en konden er nog een paar extra gemaakt hebben. En daarna? Weeral op het niveau van de rest van het seizoen. Refaelov kon gelukkig voor hen wel nog eens scoren.

Anderlecht begon in een 4-2-3-1 met Vertonghen op de linksback aangezien Debast terugkeerde. Dikke pecht voor Veldman net voor de match: Yari Verschaeren - donderdag nog heel goed tegen FCSB - viel uit met een knieblessure. Onderzoeken morgen moeten uitwijzen hoe erg het is. Stroeykens kwam in de ploeg als extra 10.

25 minuten heel goed

21 graden op een 30 oktober. Voor mooiweervoetballers een uitgelezen kans om nog iets te laten zien. Niet dat we die van Anderlecht zo noemen, want ze lieten ook bij schitterend weer al desastreuze zaken zien, maar deze keer gingen ze er van bij het begin wel voor. Na 20 minuten stond het al 2-0 na een mooie goal van Amuzu en een schitterende vrije trap van Refaelov. Eupen was nergens... Anderlecht verscheen als Belle op Halloween.

Uitgelezen kans om het vertrouwen wat op te krikken, denk je dan. Maar een hoog niveau kunnen ze blijkbaar maar een klein halfuurtje volhouden. Daarin hadden ze wel de kansen om de match dood te maken. Amuzu en Silva misten alleen voor de doelman. En dan ja... werd het Chucky. De concentratie en de druk naar voor vielen weg. Bij een vrije trap aan de zijkant van de zestien kopte Hoedt knullig in eigen doel. Het zal er niet toe bijdragen om de kritiek die er op de Nederlander al was te doen verstommen.

De match had altijd gespeeld moeten geweest zijn, maar nu werd het weer afwachten hoe Anderlecht uit de kleedkamer zou komen. Antwoord op die vraag: beneden alle niveau. Ineens konden ze geen bal meer in de ploeg houden. Ze verloren alle duels en kwamen goed weg nadat Van Crombrugge een schot van Alloh uit zijn doel ranselde.

Hele match op voorsprong en toch zorgen

Maar dan kwam toch de verlossing - dachten we - na weeral berewerk van Silva. Hij woekert soms met zijn krachten, maar laat anderen wel scoren. Ait El Hadj miste wel, maar vond in de herneming toch Refaelov, die de 3-1 op het bord zette. Twee minuten later was het alweer 3-2 na een vrije trap - domme fout van Murillo - van Peeters uit een scherpe hoek die zomaar voorbij Van Crombrugge vloog.

Anderlecht slaagt erin om een hele match voor te staan en toch heel zorgwekkend te voetballen. Van Crombrugge moest daarna nog twee knappe reddingen doen om de drie punten in huis te houden. Anderlecht, 't is soms een mysterie. Ze kunnen goed voetballen, maar blijkbaar niet voor lang. In de slotfase zorgde Ait El Hadj met een fantastische krul toch nog voor de 4-2.