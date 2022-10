Théo Leoni, paars-wit DNA: "Een speler van Anderlecht moet durven, je mag je niet verstoppen"

Théo Leoni maakte een gesmaakte invalbeurt bij Anderlecht en kreeg meteen de handen op elkaar in het Lotto Park. De fans kijken er al lang naar uit, want wekelijks horen ze goeie dingen van de middenvelder bij de Futures. En hij is er intussen toch al 22.

Veldman had het al een tijdje in zijn hoofd om Leoni minuten te gunnen. En hij deed het niet op een moment dat de match al gespeeld was. Integendeel, Eupen leek nog zeker in de race om een puntje mee te grabbelen. "De coach keek me aan en zei: 'doe je ding en geniet ervan'. Hij kent me goed genoeg", aldus Leoni. "Veldman is echt een toptrainer. Hij staat nu een week voor deze groep, maar je ziet meteen zijn accenten. Hij heeft alle kwaliteiten om T1 te zijn bij een grote club.”

Nochtans leek hij lange tijd zijn kans niet te gaan krijgen. Leoni zag intussen al een generatie of drie hun debuut maken, maar zijn beurt kwam maar niet. "Ja, ik ben geduldig geweest, maar mentaal was dat niet altijd even makkelijk. Een laatbloeier? Ieder zijn traject hé. Ik heb nooit eraan gedacht om te vertrekken, want Anderlecht is alles voor mij. Ik ben een jongen van de club."

Op zijn 22ste was er van nervositeit ook amper iets te merken. "Zo zijn we opgeleid. Een speler van Anderlecht mag zich niet verstoppen. Je moet met lef spelen. Als je de bal dan eens verliest, is dat maar zo. We zijn opgeleid om naar voor te voetballen en om te domineren."