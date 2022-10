Analist Vandereycken ziet twee probleemgevallen bij Anderlecht: "Hoedt zou ik eruit zetten" en "Van Crombrugge straalt geen vertrouwen meer uit"

Ondanks de winst waren er achteraf nog veel zorgen bij Anderlecht. Vooral defensief staat het niet bepaald als een huis. Analist René Vandereycken schrijft dat in Het Nieuwsblad toe aan twee probleemgevallen.

Vertonghen moest linksback spelen, maar is dat niet meer gewend en gaat hoog staan, waardoor de niet wendbare Hoedt in de problemen komt. "Als ik trainer was, zou ik Vertonghen gewoon links centraal zetten, met Debast rechts van hem. Hoedt is voor mij dan over­bodig en zet ik eruit", aldus Vandereycken. "Want met Vertonghen en Hoedt samen centraal achterin heb je twee dezelfde types. Twee linksvoetigen, maar vooral twee spelers die minder mobiel zijn. En Hoedt was toch ook weer wat onhandig met die owngoal."

En dan is er nog de doelman. Ook kapitein Hendrik Van Crombrugge lijkt in de malaise te delen. "Bij de vrijschop van Peeters gaat Van Crombrugge toch in de fout. Misschien werd die bal nog gedevieerd door Hoedt, maar sowieso veel te licht om als ­excuus te gelden. De laatste weken zagen we toch te veel van dit soort foutjes bij hem. Een klassekeeper vind ik hem sowieso niet, maar de vorige seizoenen heeft hij wel meer dan behoorlijk gepresteerd. Nu straalt hij echter geen zekerheid meer uit en dat heeft dan toch een weerslag op zijn verdedigers."