Ploeg van Brugge: oppermachtig Cercle stort Eupen in crisis en springt over Antwerp en Genk

Cercle Brugge en KAS Eupen openden tegen elkaar de voetbalzaterdag met een pittig duel. De Vereniging toonde zich oppermachtig en stortte de bezoekers zo in een nog diepere crisis.

Cercle Brugge kon met een overwinning over Antwerp en Genk springen naar een voorlopig vierde plaats in de Jupiler Pro League, KAS Eupen van zijn kant had dringend punten nodig om onderaan wat weg te komen.

Nieuw man Minda doet het

En dus mochten we ons opmaken voor spektakel in Jan Breydel. De thuisploeg moest het stellen zonder Hannes Van der Bruggen, waardoor coach Muslic opteerde voor Alan Minda op het middenveld. Bij Eupen waren er met Davidson en Charles-Cook twee nieuwkomers in vergelijking met twee weken geleden.

Het gevaar van KAS Eupen? Dat kunnen we heel snel samenvatten. Iets voor rust kon Nuhu na een prachtige doorsteekpass een keertje alleen op weg naar Warleson. En dat was het dan ook meteen voor de Oostkantonners.

Onmachtig toonden de bezoekers zich, zelf in de tweede helft toen het van moeten was na een doelpunt voor Cercle Brugge meteen na de koffie. Uitgerekend de nieuwe naam Alan Minda kon in de tweede helft doen wat Denkey en co voor de rust nog hadden nagelaten.

Eupen onmachtig

Indien De Vereniging zich iets efficiënter had getoond, dan had de wedstrijd veel sneller beslist geweest. Nu was het tot op het einde nog een klein beetje bibberen, al bleef Warleson zo goed als werkloos en kon Eupen weinig doen met de druk dat het probeerde op te dringen.

De thuisploeg hield de boel goed gesloten en pakte zo een al bij al logische en verdiende zege. In de laatste minuut kon het op de counter via belofteninternational Olaigbe zelfs nog de 2-0 maken. Met 25 op 45 springen ze over Antwerp (en voorlopig ook Genk) in de stand en zijn ze na de heenronde in de competitie ook meteen de 'ploeg van Brugge'.