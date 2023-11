Florian Kohfeldt, KAS Eupen, haalt de loftrompet boven voor Cercle Brugge

KAS Eupen kon niet winnen op het veld van Cercle Brugge. Florian Kohfeldt, trainer Eupen, zag een sterke tegenstander die het nog velen gaat moeilijk maken.

KAS Eupen hoopte natuurlijk om tenminste een punt te kunnen rapen op het veld van Cercle Brugge. Het werd echter een 2-0 nederlaag. Zeker geen schande tegen een Cercle dat aan een heel sterk seizoen bezig is. Florian Kohfeldt haalde dan ook de loftrompet boven.

Florian Kohfeldt

"We hebben één grote kans gekregen in de eerste helft, maar voor de rest waren het vooral halve kansjes", was Kohfeldt eerlijk. "Een gelijkspel was mogelijk, maar we verliezen vandaag tegen een ploeg die het heel goed doet in het klassement en met enkele sterke spelers. We moeten realistisch zijn", sloot hij af met de loftrompet boven te halen bij Sporza.

Koppen bij elkaar steken in Eupen

Rune Paeshuyse van Eupen zag wel wat goede zaken. Al moeten de spelers de komende dagen wel eens de koppen bij elkaar steken was zijn reactie tegenover Sporza. "We verliezen opnieuw, maar kunnen toch wel wat positieve zaken onthouden. Bij die 1-0 is het niet de bedoeling dat die speler alleen vrij staat aan de tweede paal. Dat moeten we analyseren."