Opnieuw een nederlaag, maar wel "positieve lessen" voor de Panda's

AS Eupen leed zaterdag in Brugge opnieuw een nederlaag en zakte naar de 13e plaats in het klassement. Toch zijn er positieve punten om mee te nemen naar Eupen.

Eupen kende een interessante seizoensstart in de Pro League, maar daarna kwamen de Panda's in het gareel. Zaterdagavond leden ze tegen Cercle Brugge een negende nederlaag in vijftien wedstrijden.

De Duitstaligen probeerden echter positief te zijn na deze tegenslag in Brugge. “Het is opnieuw een nederlaag, dat is waar, maar er zijn positieve lessen te leren uit dit treffen”, benadrukt bijvoorbeeld Rune Paeshuyse voor Sporza .

Een mening die Florian Kohfeldt lijkt te delen. Ook al was de coach van Eupen onder de indruk van de kwaliteit van de tegenstander. “Ik denk dat we een punt hadden kunnen pakken, maar we moeten ook realistisch zijn: we zijn verslagen door een ploeg die heel goed speelt, over hele solide spelers beschikt en heel hoog op de ranglijst staat.”