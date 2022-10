Opvallende mening: "Ait El Hadj speelt die fase eigenlijk slecht uit"

Anouar Ait El Hadj scoorde gisteren een fantastische goal in de slotfase van het duel tegen Eupen. Voor de jonge aanvaller een opkikker na de moeilijke maanden waarin hij amper kansen kreeg. Maar René Vandereycken vindt dat zijn goal eigenlijk een binnentikker had moeten worden.

"Een heel mooi doelpunt, net als dat van Amuzu en van Refaelov, en toch heb ik ook daar opmerkingen bij. Als je op zo’n moment met vijf tegen drie een tegenaanval kan opzetten, moet je eigenlijk altijd een doelkans in elkaar boksen waarbij iemand de bal maar moet binnenleggen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De afwerking was er wel, maar hoeveel keer zou dat lukken? "Nu trapt hij vanaf zestien meter in de bovenhoek, maar zo’n poging garandeert absoluut geen goal. De bal had evengoed tegen de paal of naast doel kunnen belanden, dus daar speelt Anderlecht het in feite slecht uit.”