Eindelijk maakt Théo Leoni zijn debuut na vier jaar wachten: "Ik ben altijd positief gebleven"

Théo Leoni kreeg van Robin Veldman eindelijk de minuten die hij eigenlijk al lang heeft verdiend. De middenvelder zag iedereen van zijn leeftijd de kans krijgen bij de A-ploeg, maar hij moest er héél lang op wachten.

Op Neerpede wordt hij enorm geapprecieerd. Maar normaal gezien had hij zelfs geen contract meer gekregen moesten de belofteploegen niet in 1B hadden mogen starten. Leoni is nu echter de kapitein van de ploeg in de Challenger Pro League, maar nu zijn coach de overstap maakte naar de A-ploeg mocht hij ook mee.

Mede door de schorsing van Kristian Arnstad wel, maar toch deed het plezier. "Een immense fierheid voel ik vandaag, voor mijn familie en voor mezelf. Ik wacht er al lang op. Uiteindelijk ben ik al meer dan tien jaar bij de club", aldus de Carolo. "Dat ik matuur lijk op een veld? Ik ben al 22 hé. Ik ben wel altijd positief gebleven."

Leoni pakte zelfs uit met een heel goed schot. "Dat is wat de coach wil. Hij wil de blijheid bij de fans terugbrengen met combinatievoetbal over de grond. Dus als er een opening is, moet je je kans gaan. Dat willen de supporters zien: goed voetbal en kansen."

Leoni keert waarschijnlijk wel nog terug naar de beloften. "We hebben de kwaliteiten om kampioen te spelen. Het zijn moeilijke matchen, maar we zijn er klaar voor. Of ik goed ontvangen ben bij de A-ploeg? Uiteraard, in deze omstandigheden moeten we nog meer samen blijven en elkaar helpen."