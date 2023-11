Club Brugge wint zonder te overtuigen en met het kleinste verschil tegen OH Leuven

Club Brugge heeft een zuinige zege geboekt op het veld van OH Leuven. Na een knappe goal van Ferran Jutgla net voor rust won Club met 0-1.

Na de vorige interlandperiode had Club Brugge amper 4 op 12 gepakt in de competitie. Dat moest nu dus beter en Deila koos ervoor om zowel om Jutgla als Thiago te starten. Dat leverde niet meteen veel kansen op voor Club

OH Leuven stond namelijk goed te verdedigen. Op het halfuur trof Zinckernagel de paal, waarna OHL ook kwam opzetten. Schrijvers dwong Mignolet tot een redding en kreeg de thuisploeg ook twee corners na elkaar.

Het leek erop alsof we met 0-0 gingen rusten. Maar eerst liet Thiago de 0-1 nog liggen, Jutlga trof wel raak. De Spanjaard kwam vanop links naar binnen en knalde de 0-1 van buiten de zestien knap in de verste hoek.

Club laat 0-2 liggen, maar wint wel

Ook in de tweede helft had Club het moeilijk om echt uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen. OHL kwam iets na het uur steeds beter in de wedstrijd. De IJslanders Thorsteinsson geraakte twee keer niet voorbij Mignolet.

Voor Club kreeg Thiago oog in oog met doelman Leysen nog een kans op de 0-2, maar liet die liggen. Ook Jutgla kreeg nog een kans op de 0-2, maar Leysen pakte uit met een erg knappe redding. Maar het bleef bij die 0-1.

Club wint zo nog nog eens in de Belgische competitie en komt zo tot op een punt van Racing Genk en Antwerp in de stand, maar blijft wel zevende. OHL verliest voor de derde keer op rij en blijft veertiende in de stand.