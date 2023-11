Kan Ronny Deila terug opgelucht ademhalen? Trieste en opmerkelijke reeks bij Club Brugge eindelijk verbroken

De overwinning in Leuven gaf iedereen in Brugge een adempauze. Een langverwacht eerste uitsucces.

Ook al won Club Brugge maar met één doelpunt verschil van Leuven, de club neemt het voor wat het is. Club was naar drie punten op zoek in de competitie sinds hun spannende overwinning op Antwerp op 29 oktober.

Maar wat echt een glimlach op het gezicht van Ronny Deila en zijn mannen zal toveren met deze overwinning is het feit dat ze nog eens een uitoverwinning behaalden. Een nogal glad terrein voor Brugge dit seizoen.

Het was zelfs de eerste uitoverwinning van de club sinds... augustus. Je moet teruggaan naar 13 augustus om er eentje te vinden. Toen maakte Club een trip naar Eupen, waar ze wonnen met een stevige 0-5, met Zinckernagel en Skov Olsen die allebei twee keer scoorden.