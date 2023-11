Anderlecht de lachende derde? Pittige en snedige topwedstrijd baart een muis

Leider Union was al zeker van de titel van herfstkampioen, maar wilde ook op bezoek bij KAA Gent de puntjes op de i zetten en de kloof met het nummer drie nog wat vergroten. En dus kregen we spektakel in de Ghelamco Arena.

Leider Union wilde de puntjes op de i komen zetten in Gent en deed dat - ondanks een zware week op komst met ook Europees voetbal - met een typeploeg. Spits Amoura raakte fit en ook in de andere linies zorgde coach Blessin niet voor verrassingen.

Hein Vanhaezebrouck van zijn kant zette Gift Orban opnieuw op de bank en koos onder de beschikbare namen voor de logica. Hong was zoals verwacht nog niet fit en ook Brown raakte niet speelklaar, een slok op de borrel op de linkerflank wel.

Topper die naam waardig

We kregen een topper die naam waardig. beide ploegen speelden met veel intensiteit, gretigheid en tempo. In de zones van de waarheid was het door het hoge tempo echter soms wat te slordig om echt te spreken van oogstrelend voetbal. Union liet achterin wat gaatjes vallen, Cuypers en Tissoudali vergaten te profiteren.

© photonews

© photonews

En dus leek een kroniek van een aangekondigde brilscore bij de pauze in de lijn der verwachtingen te liggen. Tot Koki Machida op slag van rusten weggleed en daardoor Samoise onderuit haalde: bal op de stip en De Sart ramde de bal in het zijnetje.

Strafschopgevallen

Na de koffie kwam Union nog snediger uit de kleedkamers. Een knap hakje was een eerste verwittiging voor Roef, een paar minuten later was het via een lekker schot naar de eerste paal wel raak via Puertas. Daarna was het aan beide kanten een afweging maken tussen gaan voor de winst en ook zeker niet verliezen.

© photonews

© photonews

De Buffalo's kregen halfweg de tweede helft plots een tweede strafschop, maar de VAR kwam tussen en zo annuleerde D'Hondt het Gents feestje snel na het lichte contact tussen Tissoudali en twee bezoekers. Het nagelbijten bleef zo duren, niemand die kon voorspellen aan welke kant het kwartje zou vallen.

Ondanks pogingen van onder meer Puertas en Rodriguez aan de ene kant en Cuypers en Kums aan de andere kant zou er uiteindelijk niet meer gescoord worden. De kloof tussen leider Union en Gent blijft zo zeven punten, Anderlecht kan de lachende derde worden.