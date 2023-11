Supporters schreeuwen om Gift Orban, Vanhaezebrouck zeer duidelijk: "Serieus blijven"

Vreemd moment tien minuten voor tijd, toen Tarik Tissoudali naar de kant ging voor ... Andrew Hjulsager. De supporters schreeuwden vervolgens meteen om Gift Orban, die pas in minuut 84 mocht invallen.

Tarik Tissoudali en Hugo Cuypers mochten in de basis beginnen bij KAA Gent, maar konden ook tegen Union SG niet scoren. En dus hadden de supporters graag wat sneller een invalbeurt van Emmanuel Gift Orban gezien.

Die viel uiteindelijk pas in het absolute slot in. "Hij heeft een tik gekregen van Delaney en heeft twee weken in de lappenmand gezeten, waardoor hij pas twee dagen heeft kunnen meetrainen", gaf Hein Vanhaezebrouck daarop meteen weerwerk op de persconferentie na de wedstrijd.

Kansen door pressie

"Als hij fit is op training, dan zullen we zien wie er speelt. Maar hoeveel goals heeft hij dit seizoen al gemaakt? En een spits doet meer dan goals maken alleen. Denk je dat we vier kansen zouden krijgen dankzij pressie met Gift Orban op het veld? Hij heeft twee dagen getraind, je moet serieus blijven."

"Tarik Tissoudali mist een paar open kansen, maar hij zorgt er wel mee voor dat die kansen ontstaan. Door druk te zetten, door een actie te doen, ... Niet veel teams kunnen zich een spits permitteren die alleen maar binnentrapt door op de juiste plaats te staan."