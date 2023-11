"Onbegrijpelijk": spelers KAA Gent laten zich uit over Union-spits, Filip Joos had héél andere mening: "Ik juichte voor de ref"

Mohamed Amoura liet al heel goede dingen zien dit seizoen voor Union SG, maar tegen KAA Gent beleefde hij niet meteen zijn beste wedstrijd. En dat zorgde voor de nodige frustraties bij een gemiste kans.

In de eerste helft was Mohamed Amoura al eens te stevig doorgegaan op doelman Davy Roef, waardoor hij snel geelgeboekt stond. In de tweede helft trapte hij na een gemiste kans een bal keihard tegen de boarding van de Ghelamco Arena.

De supporters van KAA Gent wilden daar graag een tweede gele kaart voor, maar die volgde niet. Coach Alexander Blessin besloot even later zijn spits voor de zekerheid naar de kant te halen om een uitsluiting te vermijden.

© photonews

"Tegen Anderlecht had Delaney rood moeten krijgen en nu krijgt Amoura geen rood. Het begint een beetje veel te worden", vond Julien De Sart dat er toch echt wel een uitsluiting had mogen volgen. En ook Sven Kums liet zich duidelijk uit over de zaak.

Onbegrijpelijk

"Het is onbegrijpelijk. Ik kreeg geel voor protest, maar de lijn trekken ze niet door. En er is nochtans voor het seizoen gezegd dat ze strenger zouden worden voor spelbederf. Pijnlijk", aldus de aanvoerder van de Buffalo's.

In Extra Time was Filip Joos dan weer een tevreden analist: "Ik zat te juichen voor de scheidsrechter in die fase. Dit moet kunnen hé, toch?" Wesley Sonck, Franky van der Elst en Hannah Eurlings traden hem bij in de hele zaak: "Voetbal is emotie."