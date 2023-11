Vanhaezebrouck over zijn spitsen: "Geen trukendoos" en "In het echte leven is dat ook zo"

Hugo Cuypers, Tarik Tissoudali en Emmanuel Gift Orban. De drie spitsen van KAA Gent weten de weg naar doel op dit moment iets minder staan dan vorig seizoen. Hein Vanhaezebrouck heeft zich uitgelaten over de zaak.

"Hugo Cuypers was vorig jaar topschutter, Emmanuel Gift Orban was een doelpuntenmachine en Tarik Tissoudali was een paar jaar geleden bijna topschutter", besefte Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie in Gent na de 1-1 tegen Union SG.

"Het ene jaar vliegen ze binnen met de ogen dicht, maar het is niet elk jaar hetzelfde blijkbaar. Hoe ik moet werken aan de efficiëntie van de spitsen? Het is geen trukendoos, elke trainer zal hetzelfde doen." Trainen en hopen op het beste dus.

En ondertussen blijven druk zetten met de aanvallers: "Als we inzakken hebben we het moeilijk, dus we maken een bewuste keuze om druk te zetten – goed wetende dat het energie kost en we een moeilijker tweede helft zullen hebben daardoor."

"Door onze manier van spelen komen er kansen en momenten. Maar dan moet je wel je momenten pakken. Dat is ook in het leven zo, dat je je momenten moet pakken. Er zijn weinig ploegen die 90 minuten lang vol kunnen gaan, nu konden we dat 45 minuten."