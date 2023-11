Speelt Union deze winter enkele sterkhouders kwijt? Club komt met belangrijk statement

Union SG speelde zondag 1-1 gelijk tegen KAA Gent. Na dit puntenverlies blijft de Brusselse club nog steeds op kop.

De goede resultaten gaan ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Zo toont Tottenham bijvoorbeeld interesse in Koki Machida. Ook het fenomeen Mohamed Amoura wordt in de gaten gehouden.

De afgelopen jaren pakte Union steeds net niet de titel. Om nu vol voor de prijs te gaan zal Union zijn kern goed bij elkaar moeten houden. "We zijn er elk jaar redelijk goed in geslaagd om in de winter iedereen samen te houden. We gaan dat nu opnieuw proberen", vertelde CEO Philippe Bormans bij De Zevende Dag.

Hij beseft wel zelf dat het moeilijk zal worden. Afgelopen winter vertrok Dante Vanzeir naar Amerika. "Er is veel interesse, maar we gaan die proberen af te houden tot na het seizoen. We willen eerst samen iets verwezenlijken."