Marc Degryse duidt titelkandidaat aan: "Ik geloof nog altijd dat zij kampioen kunnen worden"

Union SG is momenteel leider met 35 punten. Het seizoen is echter nog lang en de play-offs kunnen het verloop van de competitie helemaal doen kantelen.

Dat weet ook Marc Degryse. Hij keek gisteren naar KAA Gent-Union SG en zag vond dat de thuisploeg geen slechte indruk achterliet. Hij ziet de Buffalo's dan ook als titelkandidaat.

"Ik geloof nog altijd dat AA Gent kampioen kan worden. Als in april Cuypers of Orban ontploft, en de ene steekt de andere aan, kan het snel gaan voor Gent", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

Hij ziet dat het op vrijwel ieder vlak goed kan lopen bij Gent. "Want de fundamenten, die zijn er. Achterin is Watanabe een monster, Kums en De Sart dat is absolute top in België, en de flanken zijn degelijk. Het is wachten tot de Gentse aanvallers in de flow komen."