RWDM laat Anderlecht wankelen, maar invallers én Vertonghen trekken scheve situatie recht

RWDM heeft de grote buur uit Anderlecht laten wankelen, maar niet laten struikelen. De Molenbekenaren kwamen op voorsprong en verdedigden die lang met man en macht. Maar een penalty en een goal van Vazquez hielden de punten wel in het Lotto Park.

Anderlecht ging het niet onder de markt krijgen met RWDM, dat was al na een paar minuten in de match heel duidelijk. De manschappen van trainer Claudio Caçapa gingen in een heel laag blok staan en hadden de messen scherp geslepen. En het zat tussen hun tanden.

Na nog geen minuut spelen had middenvelder Abner al een gele kaart beet. Anderlecht kreeg de bal, RWDM loerde op de counter. Die tweede aanpak leek de juiste, want na een hoekschop voor Anderlecht ging het razendsnel de andere kant op via de Japanner Abe, die Mercier zag lopen en hem ook bediende.

Anderlecht met gebrek aan snelheid en acties

Aangezien Brian Riemer niet gelooft in restverdediging bij hoekschoppen - zie ook tegen Kortrijk - kreeg de Fransman vrije baan en schoot de 0-1 tegen de netten. Schmeichel stond erbij en keek ernaar. Tot overmaat van ramp voor Anderlecht moest Dolberg na een halfuur naar de kant na een trap op de enkel.

© photonews

Vazquez werd zijn vervanger en die dwong al gauw twee heel goeie kansen af, maar Defourny redde even indrukwekkend. Anderlecht belegerde het doel van RWDM, maar zonder Amuzu en Hazard was er amper diepgang en snelheid. Of iemand met een actie.

Raman en Stroeykens scoren punten

Raman en Stroeykens werden er ingebracht en dat veranderde het spelbeeld toch. Meer diepgang en meer creativiteit op het veld. En dan toch één moment: Delaney werd bij een schot door Gueye geraakt op de voet en de bal ging op de stip.

Defourny zat er nog met een hand bij, maar Dreyer scoorde toch. Het werd een echt schietkraam, maar Dreyer, Stroeykens, Vazquez en Raman konden de netten niet vinden.

In de slotfase ging Vertonghen zich dan aanvallend moeien en leverde een piekfijne assist af op het hoofd van Vazquez, die de winnende treffer tegen de netten kopte. Vertonghen ging meteen met de armen open staan: zo moet het jongens.