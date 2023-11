Ex-smaakmaker Anderlecht komt met verrassende uitspraak: "Ik had voor hen moeten kiezen"

Anderlecht heeft al een aantal grote talenten op zijn veld weten spelen. Eén daarvan is Alin Stoica.

De Roemeen kwam in 1996 naar Anderlecht, dat hem wegplukte bij Steaua Boekarest. Hij werd al snel goed ontvangen door de de club en supporters, en presteerde goed.

Hij speelde ook 13 wedstrijden voor de nationale ploeg van Roemenië. Nu onthulde hij plots dat hij ook bij België had kunnen spelen, het werd hem zelfs gevraagd. Dat vertelde hij bij de podcast Café Constant.

"Ik had voor België moeten kiezen", geeft Stoica toe. "Jammer genoeg was Roemenië er dan ook nog met jalozie enzovoort, mijn vader was er ook nog een grote speler", besluit hij.