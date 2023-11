Erik Lambrechts zwaar op de korrel genomen na Brusselse derby: "Agressief en arrogant"

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 2-1 gewonnen van RWDM. Dit na enkele zeer discutabele beslissingen van de scheidsrechter, in het voordeel van paars-wit.

Bij La Tribune lieten de analisten zich uit over de scheidsrechter van dienst tijdens de Brusselse Derby, Erik Lambrechts. Ook Alexandre Boucaut deed dat. Hij kan wel begrip opbrengen voor de penaltyfase.

"Wat de penalty betreft, heb ik geen probleem met de tussenkomst van de VAR. Het feit dat hij de bal aanraakte is geen excuus. Je hebt een uitgestrekt been en spikes op je enkel", citeert RTBF de ex-scheidsrechter.

Na de penalty kreeg Camara ook nog rood in minuut 88. Een paar minuten later volgde de 2-1 van Anderlecht. Ook dit was een heel discutabele fase. De Waalse analisten hadden het over "een keerpunt in de wedstrijd." Nordin Jbari liet verstaan dat geen fan is van Lambrechts. "Hij was onaangenaam agressief en arrogant."