Ex-scheidsrechter velt duidelijk oordeel over penaltyfase tijdens Brusselse derby en ziet duidelijke fout in arbitrage

Anderlecht won op het nippertje van RWDM met 2-1. Dit na een zeer discutabele penalty in het voordeel van paars-wit.

De meningen zijn enorm verdeeld over deze fase. Franky Van der Elst gaf al aan dat hij het geen penalty vond. Anderen zeiden dan weer dat er geen twijfel over mogelijk was en dat de bal altijd op de stip moest.

Ex-scheidsrechter Tim Pots steunt de mening van Franky Van der Elst en vindt dat de VAR hier nooit had mogen tussenkomen. "Je kan die fase op twee manieren bekijken", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Gueye komt er gevaarlijk in met de studs richting de bal – hij belandt op de voet van Delaney. Hij raakt ook de bal, maar pas wanneer Delaney die geraakt heeft. Vanuit die optiek is een strafschop te verantwoorden. Omdat het niet éénduidig is, vind ik dit zeker geen clear error. En was een VAR-interventie niet op zijn plaats", besluit Pots.