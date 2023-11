RWDM-supporters komen met verklaring nadat vuurwerk terechtkwam bij rolstoelgebruikers

Tijdens de derby van afgelopen zondag bij RSC Anderlecht maakten enkele RWDM-supporters zich schuldig aan het gooien van vuurwerk naar een tribune waar rolstoelgebruikers in zaten.

Voor de derby pakten de supporters van Anderlecht uit met een geweldige tifo. Die van RWDM opteerden voor het gebruik van Bengaals vuurwerk. Dit liep echter niet volgens plan.

In het vak onder de RWDM-supporters zaten enkele rolstoelgebruikers die de wedstrijd wilden bijwonen. De supportersgroep van de RWDM, Ultras Brusselspower 2005, verontschuldigde zich in een verklaring die door Het Nieuwsblad werd overgenomen.

"We weten niet wie het gedaan heeft, maar een verontschuldiging is op zijn plaats. We willen graag de geleden schade vergoeden", klonk het. Volgens Het Nieuwsblad heeft de politie een onderzoek gedaan en ten minste één fan kunnen identificeren die verantwoordelijk was voor het vuurwerk.