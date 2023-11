Bij RWDM zien ze voor de zoveelste keer af: "Het is altijd hetzelfde..."

Tegen RSC Anderlecht verloor RWDM alweer in de blessuretijd. Het is een scenario dat zich dit seizoen keer op keer lijkt te herhalen voor de club, en dat is reden tot zorg.

Zonder de extra tijd zou RWDM in de top zes van de Pro League staan. Sterker nog, de gepromoveerde ploeg heeft sinds het begin van het seizoen 7 punten laten liggen als gevolg van hun tegenslagen.

Hebben ze daardoor een complex ontwikkeld in Molenbeek? Of erger nog, een soort trauma? Claudio Caçapa gaf antwoord op de persconferentie.

"Het is ingewikkeld, natuurlijk. We waren beter na onze bekerwedstrijd - we hebben geen doelpunt tegen gekregen, vooral op het einde. Maar daarna is het altijd hetzelfde. We gaan proberen het achter ons te laten. Ik moet mijn spelers tot het einde gefocust houden."

"En dat is precies wat we vanavond deden. Het enige wat we kregen was een doelpunt na veel druk. We moeten ons gewoon herpakken en denken aan de zeer belangrijke wedstrijd van volgend weekend tegen Charleroi", klinkt het bij de RWDM-coach