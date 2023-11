Wat denkt Referee Department over (lichte?) strafschop? De Bleeckere velt oordeel over penalty voor Anderlecht

RSC Anderlecht won gisteren met 2-1 van RWDM. De bezoekers leken lange tijd op weg naar een stunt, maar een strafschop luidde de ommekeer in. Maar werd die elfmeter terecht gefloten?

Er was namelijk heel wat kritiek op de beslissing van Erik Lambrechts. Ook het Referee Department heeft inmiddels licht laten schijnen op de zaak.



"Live is het enorm moeilijk te beoordelen", aldus Frank De Bleeckere. "De VAR zag echter dat Makhtar Gueye met gestrekt been in duel ging. Hij schampt dan wel de bal, maar komt te laat."

#UnderReview | Frank De Bleeckere beoordeelt de strafschopfout van Makhtar Gueye op Thomas Delaney. 🔍🦶



Het Referee Department volgt dan ook de beslissing om een strafschop toe te kennen. "We steunen de beslissing. Des te meer omdat Gueye een gevaarlijk manoeuvre uitvoerde en vol op de enkel van Thomas Delaney terecht kwam.