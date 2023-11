Franky Van der Elst voelt mee met RWDM en heeft heel duidelijke mening over penaltyfase tijdens Brusselse derby

Wat een ontlading in Brussel wanneer Anderlecht met 2-1 de overwinning over de streep trok tegen RWDM. Toch was er weer discussie bij een penalty die paars-wit kreeg.

Anderlecht kreeg een penalty toen RWDM 0-1 voorstond. Paars-wit drukte al een tijdlang flink naar voor en was op zoek naar een doelpunt. Gueye raakte plots Delaney in de zestien. In eerste instantie geen penalty, maar de VAR kwam tussen waardoor Dreyer vanop de stip 1-1 kon maken.

Franky Van der Elst vond het in ieder geval geen penalty. "Ik vind het een 'lowcost-penalty'. Delaney trapt, Gueye raakt de bal en dan komt hij (Delaney n.v.d.r.) op zijn voet terecht", begon hij bij Eleven.

"Je kan dan wel zeggen dat hij niet op die voet mag terechtkomen en dat is allemaal waar. Maar als je zegt dat je geen goedkope penalty's meer wil geven, komt dit wel echt in de categorie van de 'lowcost', vind ik. Het is maar een mening hé, meer is het niet. Heel tevreden als je hem krijgt, maar als je hem tegen krijgt is het een zure", besluit hij.