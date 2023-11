Marc Degryse niet mals voor Anderlecht-speler na Brusselse derby

Anderlecht heeft zondagavond op het nippertje met 2-1 gewonnen van RWDM. Luis Vázquez zorgde in de 91e minuut voor de winnende treffer.

Marc Degryse had alles gezien en velde zijn oordeel. "De ultieme en terechte overwinning van Anderlecht was de overwinning van het voetbal. Zonder Thorgan Hazard, met Dolberg die uitviel na een halfuur... Ga er dan maar aan staan tegen de dubbele muur van RWDM", vertelde Degryse bij HLN.

Van doelpuntenmaker Vázquez is hij voorlopig nog wel geen fan. "Met zijn doelpunt is alles gezegd over Vázquez. Hij had een hattrick kunnen maken... Vázquez is een spits die waardevol is als hij kan aangespeeld worden vanop de flank, ín het vijfmetergebied. Met het hoofd op centers is hij nuttig. Anders..."

Het was pas het tweede competitiedoelpunt van de Argentijn. De 21-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van Boca Juniors. Vázquez tekende een contract tot 2028. Hij loopt in Brussel momenteel rond met een invallersstatuut.