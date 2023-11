Gift Orban moet aanzien hoe zijn situatie er niet op betert bij KAA Gent

KAA Gent speelde zondag 1-1 gelijk tegen Union SG. Toch zat er meer in voor de Buffalo's, waar momenteel één speler heel gefrustreerd rondloopt.

Er zat voor beide ploegen meer in, maar vooraan ontbrak er echte actie. Dat vond ook René Vandereycken. "Het was aangenaam om naar te kijken, want er kon áltijd iets gebeuren. Maar om het echt een spektakel te noemen miste ik toch meer doelgevaar en vooral doelpunten. In de laatste zone van het veld liep er te veel verkeerd", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Bij KAA Gent konden Tarik Tissoudali en Hugo Cuypers niet overtuigen. Dan heb je op de bank nog een spits die 20 miljoen euro waard is met Gift Orban, maar die moet natuurlijk spelen om zijn waarde te bewijzen. De Nigeriaan mocht pas in de 84e minuut invallen, pas nadat Hjulsager Tissoudali eerder kwam afwisselen.

Na de wedstrijd liep hij er gefrustreerd bij. Orban trapte een flesje water weg en liet zijn ontevredenheid duidelijk blijken. "Ik was verbaasd dat Orban niet vroeger mocht invallen bij Gent, al heeft hij uiteindelijk toch ook geen verschil kunnen maken", vertelde Vandereycken nog.

Inderdaad gek dat Orban niet eerder mocht invallen, zeker gezien de situatie op het veld vooraan tijdens de wedstrijd. Hein Vanhaezebrouck dacht er het zijne van: "Denk je dat we vier kansen afdwingen vanuit de pressing met Orban op het veld?" De relatie tussen de twee lijkt stevig op de proef gesteld te worden, benieuwd waar dit zal eindigen...